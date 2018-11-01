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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Абдулла Арипов обсудит с коллегами из СНГ перспективы сотрудничества

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Очередная встреча глав правительств стран Содружества состоится в Астане 2 ноября.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета премьер-министров стран СНГ, которое состоится в пятницу в столице Казахстана, сообщает МИД республики.

"Делегация Республики Узбекистан во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым 2 ноября 2018 года примет участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Астане. Участники встречи обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, подпишут пакет документов, направленных на расширение договорно-правовой базы взаимодействия на конкретных направлениях", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Владимир Савченко, генеральный директор Делового Центра экономического развития СНГ
© Sputnik /
Савченко: сотрудничество СНГ сегодня направлено на решение конкретных проблем
Ранее в Ташкенте состоялось заседание Совета министров обороны государств Содружества, посвященное вопросам безопасности и расширению взаимодействия в военно-технической сфере.

Кроме того, в конце сентября в Душанбе состоялся очередной саммит глав государств СНГ, на котором президенты и первые лица государств обсуждали вопросы безопасности, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. Очередная встреча на высшем уровне в рамках Содружества запланирована в Ашхабаде в октябре 2019 года.

 

Теги:
СНГ, Абдулла Арипов, Астана



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