Когда Мирзиёева ждут в Брюсселе

Председатель Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголии Ивета Григуле-Петерсе считает, что визит главы Узбекистана даст возможность конкретизировать сотрудничество на ближайшие 5-10 лет.

ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева ждут в Брюсселе с визитом в начале 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Европарламента от Латвии Иветы Григуле-Петерсе.

В Ташкенте проходит 14-е заседание комитета парламентского сотрудничества "Узбекистан-ЕС". Председатель Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголии Григуле-Петерсе возглавляет европейскую делегацию.

"Брюссель ждет вашего президента, и хорошо было бы самое начало следующего года", - сказала Григуле-Петерсе, открывая заседание.

Евродепутат считает, что визит Мирзиёева даст возможность конкретизировать сотрудничество между Узбекистаном и ЕС на ближайшие пять-десять лет.

"И не откладывать его еще на год. Это такое пожелание External Action Service, которое я привезла", - добавила депутат.

© REUTERS / Ralph Orlowski Что Евросоюзу нужно от "коллективной" Азии, и как это поможет Узбекистану

Он сообщила, что в ЕС внимательно следили за визитом Мирзиёева во Францию 8-9 октября, и назвала визит очень удачным.

В июле Совет ЕС официально одобрил начало переговоров с Узбекистаном о расширенном партнерстве и сотрудничестве. По мнению Совета, это будет способствовать созданию благоприятной деловой и инвестиционной среды и обеспечит сотрудничество по внешнеполитическим вопросам и глобальным вызовам, таким, как изменение климата, коррупция и борьба с терроризмом.

Предыдущее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом было подписано в 1996 году и вступило в силу с 1 июля 1999 года. Дипломатическое представительство Евросоюза в Узбекистане открыто в 2012 году.