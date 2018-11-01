19:28 01 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.19
  • EUR9390.86
  • USD8236.87
Поиск
Флаг радикальной исламистской организации ИГИЛ

Несколько международных организаций помогут Афганистану в борьбе с ИГ

© Sputnik / Андрей Стенин
Политика
Получить короткую ссылку
15 0 0

Участники конференции "Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ" в Ташкенте озабочены динамикой развития ситуации в Афганистане, на территории приграничных провинций которого сейчас много боевиков ИГ.

ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Участники международной конференции по борьбе с терроризмом, проходящей в Ташкенте, подтвердили готовность помогать Афганистану в борьбе с терроризмом, в частности, с организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде стран), передает РИА Новости.

Международная конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ" прошла с участием представителей правоохранительных органов стран-участниц ШОС, международных антитеррористических структур ООН, ОБСЕ, СНГ.

"Участники конференции подтвердили готовность содействовать усилиям афганской стороны в борьбе с терроризмом и признали, что установление мира и стабильности в Афганистане самими афганцами и под руководством самих афганцев будет способствовать безопасности и устойчивому развитию региона в целом", - говорится в заявлении по итогам конференции.

В заявлении также выражена озабоченность тревожной динамикой развития ситуации в Афганистане, где на территории приграничных провинций происходит концентрация боевиков ИГ, значительное число которых составляют граждане государств-членов ШОС, в том числе ранее участвовавшие в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Выступившие на конференции акцентировали внимание на том, что ИГ проводит целенаправленную работу по созданию очагов террористической активности в Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии, отмечается в заявлении. В рамках отдельной сессии на конференции также состоялась презентация Международного Комитета Красного Креста, посвященная вопросам обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права в процессе осуществления антитеррористической деятельности.

Бойцы отряда народного ополчения Соколы пустыни демонстрируют флаг запрещенной в РФ ИГИЛ.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
В какую страну придет ИГ: американское СМИ назвало новую жертву террористов
Ранее представитель группы по аналитической поддержке и наблюдениями за санкциями Совбеза ООН сообщил, что число боевиков ИГ, действующих на территории Афганистана, составляет 3,5-4 тысячи. При этом ИГ продолжает поддерживать свою боеспособность, несмотря на то, что против него воюют талибы, армия правительства Афганистана, а также периодически силы международной коалиции в этой стране.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полиция Армении проводит обыск в офисе Еркрапа (20 июня 2018). Еревaн
    Стволы Фемиды

    Правительство Армении решило раздать судьям табельное оружие и научить их стрелять.

  • Эмблема полиции безопасности Латвии
    Буря в стакане

    Полиция безопасности Латвии начала проверку сотрудничества Рижской думы с российским "Гипростроймостом".

  • Знак радиации
    План "Б"

    Кабмин Литвы обновил план защиты населения в случае ядерной или радиологической аварии в связи со строительством Белорусской АЭС.

  • Заседание Парламента
    Языковой вопрос

    Молдавские депутаты отказались включать в рабочую повестку заседания проект о замене госязыка в Конституции с молдавского на румынский.

  • Балтийский судоремонтный завод
    Путь домой

    С танкера, простоявшего больше года в порту Таллинна, сняли арест - у моряков появилась надежда получить зарплату и вернуться домой.

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Жесткое наказание

    Комитет парламента Южной Осетии одобрил увеличение штрафа за нарушение государственной границы республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Буддийский храмовый комплекс Боробудур
Будда на цветке лотоса: красота храмового комплекса Боробудур
Эксклюзивное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
"Мне это очень близко": чем Узбекистан удивил Марию Захарову
Табак: молчаливый убийца
Табак против человечества: почему курение убивает

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054