Несколько международных организаций помогут Афганистану в борьбе с ИГ

Участники конференции "Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ" в Ташкенте озабочены динамикой развития ситуации в Афганистане, на территории приграничных провинций которого сейчас много боевиков ИГ.

ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Участники международной конференции по борьбе с терроризмом, проходящей в Ташкенте, подтвердили готовность помогать Афганистану в борьбе с терроризмом, в частности, с организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде стран), передает РИА Новости.

Международная конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ" прошла с участием представителей правоохранительных органов стран-участниц ШОС, международных антитеррористических структур ООН, ОБСЕ, СНГ.

"Участники конференции подтвердили готовность содействовать усилиям афганской стороны в борьбе с терроризмом и признали, что установление мира и стабильности в Афганистане самими афганцами и под руководством самих афганцев будет способствовать безопасности и устойчивому развитию региона в целом", - говорится в заявлении по итогам конференции.

В заявлении также выражена озабоченность тревожной динамикой развития ситуации в Афганистане, где на территории приграничных провинций происходит концентрация боевиков ИГ, значительное число которых составляют граждане государств-членов ШОС, в том числе ранее участвовавшие в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Выступившие на конференции акцентировали внимание на том, что ИГ проводит целенаправленную работу по созданию очагов террористической активности в Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии, отмечается в заявлении. В рамках отдельной сессии на конференции также состоялась презентация Международного Комитета Красного Креста, посвященная вопросам обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права в процессе осуществления антитеррористической деятельности.

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Ранее представитель группы по аналитической поддержке и наблюдениями за санкциями Совбеза ООН сообщил, что число боевиков ИГ, действующих на территории Афганистана, составляет 3,5-4 тысячи. При этом ИГ продолжает поддерживать свою боеспособность, несмотря на то, что против него воюют талибы, армия правительства Афганистана, а также периодически силы международной коалиции в этой стране.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.