ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский прибыл в Бухару, сообщают узбекские СМИ.
В аэропорту политика встретили первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев и хоким Бухарской области Уктам Барноев.
Визит Жириновского в Бухару продлится два дня. В планах лидера ЛДПР посетить дворец Ситораи Мохи Хоса и шелковую мастерскую.
Также председатель ЛДПР намерен отправиться на местный рынок и пообщаться с торговцами.
Ранее Жириновский находился в Таджикистане, где встретился с главой республики Эмомали Рахмоном.