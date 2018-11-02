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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Владимир Жириновский прибыл в Бухару

© Sputnik / Нина Зотина
Политика
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Визит Владимира Жириновского в Бухару продлится до 3 ноября.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский прибыл в Бухару, сообщают узбекские СМИ.

В аэропорту политика встретили первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев и хоким Бухарской области Уктам Барноев.

Визит Жириновского в Бухару продлится два дня. В планах лидера ЛДПР посетить дворец Ситораи Мохи Хоса и шелковую мастерскую.

Также председатель ЛДПР намерен отправиться на местный рынок и пообщаться с торговцами.

Ранее Жириновский находился в Таджикистане, где встретился с главой республики Эмомали Рахмоном.

Теги:
Владимир Жириновский, Бухара, Узбекистан, Россия



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