Визит Владимира Жириновского в Бухару продлится до 3 ноября.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский прибыл в Бухару, сообщают узбекские СМИ.

В аэропорту политика встретили первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев и хоким Бухарской области Уктам Барноев.

Визит Жириновского в Бухару продлится два дня. В планах лидера ЛДПР посетить дворец Ситораи Мохи Хоса и шелковую мастерскую.

Также председатель ЛДПР намерен отправиться на местный рынок и пообщаться с торговцами.

Ранее Жириновский находился в Таджикистане, где встретился с главой республики Эмомали Рахмоном.