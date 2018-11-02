ООН предложила Узбекистану поделиться опытом решения пограничных вопросов

ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. ООН предложила властям Узбекистана поделиться с международным сообществом опытом решения пограничных вопросов со странами Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД республики.

Посол по особым поручениям Илхомжон Нематов встретился с заместителем генерального секретаря ООН, главой контртеррористического управления Владимиром Воронковым и специальным представителем генерального секретаря ООН, главой регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальей Герман.

Представители ООН высоко оценили новую открытую политику Узбекистана в отношении соседних стран. Узбекская сторона также проинформировала о ходе переговорного процесса по вопросам делимитации и демаркации государственной границы со странами региона.

Представители ООН отметили, что в организации очень ценят решения Узбекистана по вопросам правового оформления государственной границы и подписание договоров о границе с Кыргызстаном и Таджикистаном. Также они предложили провести презентацию опыта Узбекистана в решении вопросов границы.

По данным МИД Узбекистана, общая протяженность границы Узбекистана со всеми странами Центральной Азии составляет более 7 тысяч километров. В сентябре 2017 года был подписан договор о согласовании 85% узбекско-кыргызской границы, в марте 2018 года - договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы. Кроме того, в ноябре 2017 года главы МИД Узбекистана, Казахстана и Туркменистана подписали договор о районе точки стыка государственных границ между тремя странами.