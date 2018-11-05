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Назначен новый прокурор Каракалпакстана

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Рашид Рахматов, ранее занимавший должность прокурора Каракалпакстана, назначен заместителем генерального прокурора Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Прокурором Каракалпакстана назначен Хидир Каримов, сообщает пресс-служба прокуратуры Узбекистана.

Каримов 1967 года рождения, закончил Ташкентский государственный университет, по специальности юриспруденция.

В органах прокуратуры работает с 1996 года. Начал с прокуратуры Китабского района, затем занимал различные должности в органах прокуратуры Кашкадарьинской области. С 2011 года работал заместителем начальника управления, начальником управления Генеральной прокуратуры.

С марта 2017 года занимал должность прокурора Навоийской области.

Напомним, Рашид Рахматов, ранее занимавший должность прокурора Каракалпакстана, назначен заместителем генерального прокурора Узбекистана.




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