Назначен новый прокурор Каракалпакстана

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Прокурором Каракалпакстана назначен Хидир Каримов, сообщает пресс-служба прокуратуры Узбекистана.

Каримов 1967 года рождения, закончил Ташкентский государственный университет, по специальности юриспруденция.

В органах прокуратуры работает с 1996 года. Начал с прокуратуры Китабского района, затем занимал различные должности в органах прокуратуры Кашкадарьинской области. С 2011 года работал заместителем начальника управления, начальником управления Генеральной прокуратуры.

С марта 2017 года занимал должность прокурора Навоийской области.

Напомним, Рашид Рахматов, ранее занимавший должность прокурора Каракалпакстана, назначен заместителем генерального прокурора Узбекистана.