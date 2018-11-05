Узбекистан поучаствует в обсуждении сотрудничества стран ЦА и Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в форуме пяти стран Центральной Азии и Южной Кореи в Сеуле 6-7 ноября, сообщает МИД Узбекистана.

"Делегация Республики Узбекистан 6-7 ноября примет участие в работе 11-го Форума по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия" в Сеуле", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Делегацию Узбекистана возглавит заместитель министра иностранных дел страны Дилшод Ахатов.

Форум по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия" создан в 2007 году для укрепления и дальнейшего расширения партнерства Южной Кореи и стран Центральной Азии в различных сферах. На заседаниях ежегодно проводимого форума обсуждаются состояние и перспективы двусторонних и многосторонних связей.