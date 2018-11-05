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Горы на границе Узбекистана и Казахстана

Казахстан ратифицировал договор о стыке границ с Узбекистаном

© Flickr/ Martin Lopatka
Политика
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Ранее проект этого закона был одобрили депутаты мажилиса (нижней палаты) и сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

ТАШКЕНТ, 5 ноя— Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации договора между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка государственных границ трех государств, сообщила пресс-служба главы республики.

Ранее проект этого закона был одобрили депутаты мажилиса (нижней палаты) и сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации договора между Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о районе точки стыка государственных границ трех государств", - говорится в сообщении пресс-службы.

В заключении к законопроекту говорится, что договор о районе точки стыка госграниц трех государств заключен в Самарканде 10 ноября 2017 года. В соответствии с договором, Казахстан и Туркменистан определили прохождение линии казахстанско-туркменской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №1, упомянутой в договоре между странами о делимитации и процессе демаркации казахстанско-туркменской государственной границы от 5 июля 2001 года.

Контрольно-пропускной пункт на границе Казахстана
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Узбекистан и Казахстан разделили территорию: одобрен договор о стыке границ
Казахстан и Узбекистан определили прохождение линии казахстанско-узбекской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №125, упомянутой в договоре о государственной границе от 16 ноября 2001 года.

Туркменистан и Узбекистан определили прохождение линии туркмено-узбекской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №206, упомянутой в договоре о делимитации государственной границе от 21 сентября 2000 года.

Также в договоре составлено описание местоположения точки стыка государственных границ Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и прохождения линий государственных границ в районе точки стыка.

 




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