НАТО и США оставят войска в Афганистане, но Ашраф Гани за мир по-ташкентски

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для безопасности Европы Альянс намерен увеличить военное присутствие в Афганистане, чтобы поддерживать стабильность в Афганистане, президент этой страны в свою очередь не отступает от принципов мирного урегулирования, заложенных на мартовской конференции в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Президент Афгантстана Ашраф Гани заявил о том, что правительство страны продолжит работу по примирению всех противоборствующих сторон конфликта, в том числе на основе результатов, достигнутых на конференции в Узбекистане весной этого года. Такое заявление он сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, прибывшим на переговоры в Кабул.

"Результат должен быть инклюзивным, все афганцы должны подтвердить приверженность мирному процессу. Этот инклюзивный процесс мы поддерживаем. Участие иностранных коллег, модель сотрудничества — то, что происходило на конференции Узбекистане, мы двигаемся дальше на этой основе", — отметил Ашрафа Гани.

В свою очередь генсек Североатлантического альянса заявил, что ради безопасности Запада НАТО сохранит свое военное присутствие в стране до тех пор, пока в этом будет потребность на местах.

"Мы ранее приняли решение увеличить наше присутствие, и сделали это посредством большего числа советников и тренировочного персонала в интересах афганских сил. И США тоже увеличивают свое присутствие. И мы в июле решили, что наше присутствие здесь связано с определенными условиями, нет точного графика, невозможно сказать, когда мы сможем сократить присутствие", - проводит его слова РИА Новости.

Столтенберг дал понять, что говорить о сокращении контингента или о полном выводе войск можно будет говорить лишь тогда, когда ситуация стабилизируется. По его словам, союзники по НАТО на саммите приняли решение сохранить финансирование афганских сил безопасности до 2024 года.

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На Конференции по Афганистану, которая состоялась в Ташкенте в конце марта этого года, была принята декларация, направленная на мирное урегулирование конфликта. В частности, радикальному движению "Талибан" (организация признана в России и ряде стран террористической — ред.) без предварительных условий необходимо прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров с представителями правительства и другими противоборствующими сторонами. Официальный Ташкент даже готов предоставить переговорную площадку на своей территории.

В Брюсселе 8 ноября состоится конференция, посвященная ситуации в Афганистане. В ее работе примет участие специальный представитель президента страны по Афганистану Исматулла Иргашев.

Еще одна возможность найти компромисс и приблизить мир в этой стране представится участникам диалога 9 ноября во время встречи в Москве. Ожидается, что на переговоры приедут даже представители движения "Талибан", в то время как Кабул делегатов в российскую столицу не направляет.