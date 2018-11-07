В руководстве ЦБ Узбекистана произошли серьезные изменения

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Стало известно, на кого мечтал быть похожим Ислам Каримов Будучи еще маленьким мальчиком, Ислам Каримов проявлял упорство и целеустремленность в учебе, благодаря чему окончил школу с углубленным изучением русского языка с золотой медалью. 186

Аксакал в Кыргызстане с позором прогнал с танцпола веселящуюся парочку Дедушка пришел в ярость, увидев, какие движения демонстрируют молодые люди, и чуть не отлупил их своей клюкой. 218