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МИД РФ

В Москве поищут способы усадить за стол переговоров власти Кабула и талибов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей состоится в Москве 9 ноября.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Участники второго заседания московского формата консультаций по Афганистану 9 ноября обсудят способы запуска прямых переговоров между властями Афганистана и радикальным движением "Талибан", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Высшего совета мира Афганистана Сайеда Эхсана Тахири.

Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей состоится в Москве 9 ноября. На него приглашены представители стран-участниц: Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США. Ранее президент Афганистана Ашраф Гани решил направить на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны.

Страны мира. Афганистан
© Sputnik / Валерий Мельников
В Кабуле заявили о заинтересованности во встрече в "московском формате"
По словам Тахири, повестка дня заседания включает обсуждение способов запуска прямых переговоров между афганским правительством и талибами. Тахири добавил, что делегация Высшего совета мира Афганистана на московском заседании будет состоять из четырех человек.

В декларации по итогам международной конференции по Афганистану в Ташкенте 27 марта была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, с радикальным движением "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий.




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