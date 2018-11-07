Сафаев рассказал о нерешенных вопросах при взаимодействии РФ и Узбекистана

"Дорожная карта" по двустороннему сотрудничеству между Россией и Узбекистаном была подписан 30 ноября 2017 года. В настоящее время стороны активно работают над ее реализацией, но остаются некоторые сдерживающие факторы.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. "Дорожная карта" по сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, подписанная год назад в Ташкенте, успешно выполняется, однако нерешенные вопросы еще остаются. Такое заявление сделал первый заместитель председателя сената Узбекистана Садык Сафаев.

"Например, что касается договоренности о том, что мы должны с казахскими партнерами вместе поработать, чтобы упорядочить наши транспортные связи. Видимо, мы должны это перенести на следующий год...," — цитирует Сафаева РИА Новости.

Но в целом, по его словам, практически нет моментов, где были бы непреодолимые препятствия.

Сенатор отметил: "дорожная карта" отражает общее видение Ташкента и Москвы. Теперь необходимо обсудить, что можно делать дальше "в практическом плане".

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Узбекистан и Россия активизируют сотрудничество по парламентской линии

"Дорожная карта" включает 109 перспективных проектов и предполагает, в частности, организацию регулярных двусторонних консультаций и координацию деятельности на межпарламентских площадках, работу по синхронизации ратификационных процедур, максимальному сближению и адаптации законодательств обеих стран для создания благоприятных условий развития бизнеса, миграционного взаимодействия, торгово-экономических контактов.

В эти дни председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев находится в Москве с официальным визитом, в программе которого — переговоры в Москве с руководителями палат Федерального собрания РФ, участие в заседании комиссии по сотрудничеству сената Олий Мажлиса и Совета Федерации РФ.