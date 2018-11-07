19:01 07 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Сафаев Садык Салихович - председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по внешнеполитическим вопросам

Сафаев рассказал о нерешенных вопросах при взаимодействии РФ и Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекско-российские отношения (34)
202 0 0

"Дорожная карта" по двустороннему сотрудничеству между Россией и Узбекистаном была подписан 30 ноября 2017 года. В настоящее время стороны активно работают над ее реализацией, но остаются некоторые сдерживающие факторы.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. "Дорожная карта" по сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, подписанная год назад в Ташкенте, успешно выполняется, однако нерешенные вопросы еще остаются. Такое заявление сделал первый заместитель председателя сената Узбекистана Садык Сафаев.

"Например, что касается договоренности о том, что мы должны с казахскими партнерами вместе поработать, чтобы упорядочить наши транспортные связи. Видимо, мы должны это перенести на следующий год...," — цитирует Сафаева РИА Новости.

Но в целом, по его словам, практически нет моментов, где были бы непреодолимые препятствия.

Сенатор отметил: "дорожная карта" отражает общее видение Ташкента и Москвы. Теперь необходимо обсудить, что можно делать дальше "в практическом плане".

Заседание Сената Олий Мажлиса
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Узбекистан и Россия активизируют сотрудничество по парламентской линии
"Дорожная карта" включает 109 перспективных проектов и предполагает, в частности, организацию регулярных двусторонних консультаций и координацию деятельности на межпарламентских площадках, работу по синхронизации ратификационных процедур, максимальному сближению и адаптации законодательств обеих стран для создания благоприятных условий развития бизнеса, миграционного взаимодействия, торгово-экономических контактов.

В эти дни председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев находится в Москве с официальным визитом, в программе которого — переговоры в Москве с руководителями палат Федерального собрания РФ, участие в заседании комиссии по сотрудничеству сената Олий Мажлиса и Совета Федерации РФ.

Тема:
Узбекско-российские отношения (34)

По теме

Гуламов: сотрудничество России и Узбекистана развивается во всех сферах
Теги:
сотрудничество, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Разбитое стекло в пассажирском автобусе, архивное фото
    На линии огня

    На трассе Алматы — Ташкент обстреляли пассажирский автобус. Правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области Казахстана.

  • Архивное фото омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова
    Совместная защита

    Омбудсмены Кыргызстана и России подписали договор о создании рабочей группы по защите прав и интересов детей.

  • Социальные сети
    Не в сети

    В Таджикистане заблокированы Facebook, Одноклассники и Youtube. Что говорят в Службе связи республики?

  • Теплоход Армения
    Страшнее "Титаника"

    Ровно 77 лет назад произошла одна из крупнейших морских трагедий Второй мировой войны — немцы потопили советский санитарный теплоход "Армения".

  • Зал ожидания аэропорта Рига, архивное фото
    С Даугавы выдачи нет

    Организатор масштабной финансовой аферы в России избежал ареста, скрывшись на территории Латвии.

  • Военные учения в Литве
    Учиться и учиться

    Литва планирует направлять больше военнослужащих для участия в международных учениях – Сейм единогласно одобрил резолюцию.

  • Людмила Лащёнова
    Гранит науки

    Председатель Русской общины Молдовы рассказала о квотах для молдавских абитуриентов в вузах России и об условиях поступления.

  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии на Украине Герт Антсу
    Страшные сказки

    Глава эстонского посольства на Украине рассказал о мифической "российской угрозе" для западной цивилизации.

  • Бала Бестауты
    Барсы идут!

    Глава Комитета по геологии, экологии и природопользованию Южной Осетии рассказал о вероятности появления кавказского барса на территории республики.

  • Разбитое стекло в пассажирском автобусе, архивное фото
    На линии огня

    На трассе Алматы — Ташкент обстреляли пассажирский автобус. Правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области Казахстана.

  • Архивное фото омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова
    Совместная защита

    Омбудсмены Кыргызстана и России подписали договор о создании рабочей группы по защите прав и интересов детей.

  • Социальные сети
    Не в сети

    В Таджикистане заблокированы Facebook, Одноклассники и Youtube. Что говорят в Службе связи республики?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Певица Дженнифер Лопес
Видно и не стыдно: подборка самых откровенных нарядов звезд
Невероятный бросок баскетболиста
Невероятный бросок баскетболиста вошел в Книгу рекордов Гиннесса — видео
Тарелка супа в разных странах
Сколько платят за тарелку супа жители разных стран

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054