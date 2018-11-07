Сафаев рассказал о нерешенных вопросах при взаимодействии РФ и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. "Дорожная карта" по сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, подписанная год назад в Ташкенте, успешно выполняется, однако нерешенные вопросы еще остаются. Такое заявление сделал первый заместитель председателя сената Узбекистана Садык Сафаев.
"Например, что касается договоренности о том, что мы должны с казахскими партнерами вместе поработать, чтобы упорядочить наши транспортные связи. Видимо, мы должны это перенести на следующий год...," — цитирует Сафаева РИА Новости.
Но в целом, по его словам, практически нет моментов, где были бы непреодолимые препятствия.
Сенатор отметил: "дорожная карта" отражает общее видение Ташкента и Москвы. Теперь необходимо обсудить, что можно делать дальше "в практическом плане".
В эти дни председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев находится в Москве с официальным визитом, в программе которого — переговоры в Москве с руководителями палат Федерального собрания РФ, участие в заседании комиссии по сотрудничеству сената Олий Мажлиса и Совета Федерации РФ.