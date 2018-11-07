От соглашения к приглашению: подробности визита Нигматуллы Юлдашева в Москву

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана находится в Москве с визитом с 6 по 8 ноября, он уже успел провести несколько встреч с российскими парламентариями.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Совет Федерации и сенат парламента Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве, подписи под документом поставили спикер СФ Валентина Матвиенко и глава верхней палаты парламента республики Нигматилла Юлдашев, сообщает РИА Новости.

"Мы придаем большое значение развитию двусторонних отношений России и Узбекистана, визит делегации парламентариев Узбекистана придаст мощный стимул двусторонним отношениям наших стран, а также межпарламентскому сотрудничеству", - сказала по итогам подписания Матвиенко.

Она напомнила, что ранее состоялось совместное заседание миссий по сотрудничеству между верхними палатами парламента, была сформирована новая "дорожная карта" по межпарламентскому сотрудничеству.

Матвиенко отметила, что Узбекистан является важным стратегическим партнером России, динамика отношений двух стран за последние два года резко возросла, обрела новое качество.

По словам спикера, основной задачей парламентариев является участие в реализации проектов двустороннего сотрудничества, которые ранее подписали лидеры России и Узбекистана.

"Хорошие политические отношения, политический климат открывают новые возможности и для бизнеса", - сказала спикер.

Юлдашев, в свою очередь, пригласил Матвиенко приехать в Узбекистан с визитом.

"Позвольте пригласить вас посетить Узбекистан с официальным визитом в любое удобное для вас время", — сказал Юлдашев на заседании СФ в Москве, обращаясь к Матвиенко.

Президентский импульс для сотрудничества

Ранее глава верхней палаты парламента Узбекистана встретился с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Оба отметили развитие сотрудничества между Москвой и Ташкентом.

"Отношения между странами развиваются, необходимо подчеркнуть, что это во многом благодаря нашим президентам. Конечно, нам важно не отставать и делать все для того, чтобы в рамках парламентского измерения наше сотрудничество подкрепляло те отношения, которые у нас складываются на уровне исполнительной власти", - заявил Володин.

Юлдашев добавил, что в Ташкенте высоко ценят поступательное укрепление взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и Россией.

"Это, прежде всего, относится к углублению российско-узбекского партнерства, которое за последний год поднялось на качественно новый уровень", - пояснил Юлдашев.

© Foto : Ольга Тальская Узбекистан предложил России сотрудничать в туризме на новом уровне

Он добавил, что на сегодняшний день темпы и качество двусторонних отношений характеризуются беспрецедентной активизацией. В связи с этим председатель Сената Узбекистана указал на то, что за последний год состоялось более 80 взаимных визитов делегаций, продуктивно прошло заседание межправительственной комиссии.

Кроме того, отметил он, регионы Узбекистана установили партнерские отношения с 28 субъектами РФ, а октябрьский визит президента России Владимира Путина в Узбекистан "придал мощный импульс полномасштабному сотрудничеству" между странами.

По словам Юлдашева, идет проработка вопросов увеличения взаимных постановок востребованной продукции, развития инфраструктуры и совместных инвестиционных проектов.

Напомни, Нигматулла Юлдашев 6-8 ноября находится в России с официальным визитом.