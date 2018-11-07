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Общий вид на Париж

Юлдашев отпразднует в Париже столетие окончания Первой мировой войны

AFP / FRANCOIS GUILLOT
Политика
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Основная церемония пройдет у Триумфальной арки 11 ноября. На нее приглашены более 120 высоких гостей и глав государств, участвовавших в Первой мировой войне.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Председатель Сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев примет участие в мероприятиях в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны, сообщает посольство Франции в республике.

Основная церемония пройдет у Триумфальной арки 11 ноября. На нее приглашены более 120 высоких гостей и глав государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.

"На этом мероприятии высокого уровня Узбекистан будет представлен председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан господином Юлдашевым", – говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

В этот же день откроется Парижский форум мира. Заседания с участием лидеров ряда государств и неправительственных организаций пройдут в выставочном центре Гранд-аль в столичном парке Ла-Вилетт.

Напомним, Нигматулла Юлдашев с 6 по 8 ноября находится с визитом в Москве.




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