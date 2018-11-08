Кому достался пост главы Госкомтуризма

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Временно исполняющим обязанности председателя Государственного комитета по развитию туризма стал Абдулазиз Аккулов. Соответствующее постановление принял кабинет министров республики 7 ноября, сообщает gazeta.uz.

Ранее Аккулов занимал должность заместителя председателя Госкомтуризма (с 22 мая текущего года).

С января он также возглавлял Управление по координации и развитию индустрии туризма Госкомтуризма.

На посту главы комитета Аккулов сменил Бахтиёра Умарова, который возглавлял Госкомтуризма с мая по октябрь этого года.

В 2005 году Абдулазиз Аккулов окончил Ташкентский государственный университет экономики, в 2007-м получил степень магистра в том же вузе. Специализируется на управлении международным туризмом, в комитете — с 2006 года.

