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Кому достался пост главы Госкомтуризма

Spuntik / Дмитрий Астахов
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (256)
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Государственный комитет по развитию туризма возглавил Абдулазиз Аккулов, который ранее занимал должность зампредседателя Госкомтуризма.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Временно исполняющим обязанности председателя Государственного комитета по развитию туризма стал Абдулазиз Аккулов. Соответствующее постановление принял кабинет министров республики 7 ноября, сообщает gazeta.uz.

Ранее Аккулов занимал должность заместителя председателя Госкомтуризма (с 22 мая текущего года).

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CC BY 2.0 / Fulvio Spada / Shah-i-Zinda, Samarkand
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С января он также возглавлял Управление по координации и развитию индустрии туризма Госкомтуризма.

На посту главы комитета Аккулов сменил Бахтиёра Умарова, который возглавлял Госкомтуризма с мая по октябрь этого года.

В 2005 году Абдулазиз Аккулов окончил Ташкентский государственный университет экономики, в 2007-м получил степень магистра в том же вузе. Специализируется на управлении международным туризмом, в комитете — с 2006 года.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (256)



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