Матвиенко согласилась приехать в Узбекистан и назвала сроки визита

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла приглашение председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллы Юлдашева, сообщает пресс-служба СФ.
"Валентина Матвиенко собирается посетить Ташкент с официальным визитом в следующем году. Сроки и детали начнут прорабатывать по дипломатическим каналам уже в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.
Юлдашев пригласил главу российского Совета Федерации посетить Узбекистан во время встречи в Москве.
"Позвольте пригласить вас посетить Узбекистан с официальным визитом в любое удобное для вас время", — сказал Юлдашев, обращаясь к Матвиенко.
Матвиенко отметила, что Узбекистан является важным стратегическим партнером России, динамика отношений двух стран за последние два года резко возросла, обрела новое качество. По словам спикера, основной задачей парламентариев является участие в реализации проектов двустороннего сотрудничества, которые ранее подписали лидеры России и Узбекистана.