12:36 09 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Срочно:
Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов

Абдусалом Азизов встретился с представителем Пентагона: что обсудили стороны

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
17210

Искоренение терроризма и поддержание мира в Афганистане, военно-техническое сотрудничество Узбекистана и США и актуальные вопросы безопасности в регионе – вот далеко не полный перечень тем, которых коснулись стороны.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов и заместитель помощника министра обороны США по делам Южной и Центральной Азии Колин Джексон обсудили в Ташкенте ситуацию в Афганистане и двустороннее сотрудничество.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Узбекистана.

"Цель визита делегации США - обсудить текущее состояние и перспективы международного военного сотрудничества между двумя министерствами обороны", - сказал представитель министерства по итогам переговоров, состоявшихся накануне.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
НАТО и США оставят войска в Афганистане, но Ашраф Гани за мир по-ташкентски

В Минобороны отметили, что узбекская сторона уделяет особое внимание соглашениям между оборонными ведомствами Узбекистана и США по военным и военно-техническим вопросам, а также актуальным вопросам безопасности в регионе.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в Афганистане, искоренении международного терроризма и поддержании мира в регионе", - говорится в сообщении.

Как отметил Абдусалом Азизов, для Узбекистана США – это надежный, проверенный временем партнер, с которым отношения дружбы, сотрудничества и взаимной поддержки приобрели постоянный, динамичный характер.

"Несомненно, наличие тесного сотрудничества с передовыми вооруженными силами мира положительно влияет на повышение боеготовности и боеспособности нашей армии", - подчеркнул глава ведомства.

Джексон в свою очередь отметил, что правительство США высоко оценивает инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, направленные на развитие добрососедских отношений между странами Центральной Азии, а также усилия Узбекистана по стабилизации обстановки в Афганистане.

По данным пресс-службы, в данный момент в рамках заключаемых ежегодных планов военных контактов оба государства реализуют мероприятия, направленные на обмен опытом по широкому спектру вопросов обеспечения деятельности вооруженных сил.

Реализовать на троих: Узбекистан, Пакистан и Афганистан ждут общие проекты >>>

После встречи с министром оборонного ведомства Узбекистана делегация США посетила Академию вооруженных сил. Гости ознакомились со страноведческим тематическим классом США и высоко оценили созданные условия для курсантов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Присяга новобранцев, призванных по программе Это я
    Долг родине

    Правительство Армении решило дать возможность уклонистам, скрывающимся от службы в армии, вернуться на родину.

  • Суд над Александром Гапоненко
    Запрет на выезд

    Латвийская прокуратура отказала правозащитнику Александру Гапоненко в выезде в Брюссель для участия в международной конференции.

  • В Литве перезахоронили останки лесного брата Раманаускаса (Ванагаса)
    Не обсуждается

    В Литве наказывают за дискуссию о "лесных братьях". Почему личность человека, которого давно нет в живых, до сих пор вызывает ожесточенные споры?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Певица Дженнифер Лопес
Видно и не стыдно: подборка самых откровенных нарядов звезд
Кот на капоте автомобиля
Шутка над котом обернулась для водителя крупной неприятностью — видео
Новые тарифы на газ, свет, воду и топливо
Новые тарифы на свет и газ: кто будет платить больше и на сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054