Абдусалом Азизов встретился с представителем Пентагона: что обсудили стороны

Искоренение терроризма и поддержание мира в Афганистане, военно-техническое сотрудничество Узбекистана и США и актуальные вопросы безопасности в регионе – вот далеко не полный перечень тем, которых коснулись стороны.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов и заместитель помощника министра обороны США по делам Южной и Центральной Азии Колин Джексон обсудили в Ташкенте ситуацию в Афганистане и двустороннее сотрудничество.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Узбекистана.

"Цель визита делегации США - обсудить текущее состояние и перспективы международного военного сотрудничества между двумя министерствами обороны", - сказал представитель министерства по итогам переговоров, состоявшихся накануне.

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В Минобороны отметили, что узбекская сторона уделяет особое внимание соглашениям между оборонными ведомствами Узбекистана и США по военным и военно-техническим вопросам, а также актуальным вопросам безопасности в регионе.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в Афганистане, искоренении международного терроризма и поддержании мира в регионе", - говорится в сообщении.

Как отметил Абдусалом Азизов, для Узбекистана США – это надежный, проверенный временем партнер, с которым отношения дружбы, сотрудничества и взаимной поддержки приобрели постоянный, динамичный характер.

"Несомненно, наличие тесного сотрудничества с передовыми вооруженными силами мира положительно влияет на повышение боеготовности и боеспособности нашей армии", - подчеркнул глава ведомства.

Джексон в свою очередь отметил, что правительство США высоко оценивает инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, направленные на развитие добрососедских отношений между странами Центральной Азии, а также усилия Узбекистана по стабилизации обстановки в Афганистане.

По данным пресс-службы, в данный момент в рамках заключаемых ежегодных планов военных контактов оба государства реализуют мероприятия, направленные на обмен опытом по широкому спектру вопросов обеспечения деятельности вооруженных сил.

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После встречи с министром оборонного ведомства Узбекистана делегация США посетила Академию вооруженных сил. Гости ознакомились со страноведческим тематическим классом США и высоко оценили созданные условия для курсантов.