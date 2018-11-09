Высокие чины в Сурхандарьинской области были уволены после визита Арипова

Указывается, что замхокима области по вопросам сельского и водного хозяйства Улугбек Ахунов и прокурор Уктам Саидов будут переведены на другую работу.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и руководитель администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов совершили инспекционную поездку в Сурхандарьинскую область.

Как сообщает пресс-служба администрации области, премьер провел видеоселекторное совещание, на котором были рассмотрены организационные вопросы, а также заслушаны отчеты ряда руководителей Сурхандарьинской области.

По итогам совещания с должности были сняты заместитель хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства Улугбек Ахунов и прокурор Сурхандарьинской области Уктам Саидов.

Указывается, что эти госслужащие будут переведены на другую работу.

Новым прокурором Сурхандарьинской области назначен бывший хоким Денауского района Улугбек Косимов.

Смена кадров: в Узбекистане за неделю должностей лишились восемь хокимов >>>

Заместителем хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства стал бывший руководитель областного управления сельского хозяйства Рахматулла Гаппаров.