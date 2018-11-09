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Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с Федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маасом

Узбекистан и Германия готовы к совместным проектам в Афганистане

© МИД Узбекистана
Политика
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Министры иностранных дел Узбекистана и Германии Абдулазиз Камилов и Хайко Маас подтвердили заинтересованность в запуске мирного межафганского диалога.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Германии Абдулазиз Камилов и Хайко Маас на встрече в Берлине подтвердили готовность реализовывать совместные проекты в Афганистане, сообщает МИД республики.

На встрече в Берлине министры обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и международной проблематики, а также обсудили сотрудничество в различных сферах, в том числе и в формате "Узбекистан - Европейский союз".

"Касаясь ситуации в Афганистане, стороны подтвердили заинтересованность в запуске мирного межафганского диалога и подтвердили готовность к сотрудничеству в реализации проектов в этой стране", - отмечается в сообщении.

В этот же день в Берлине состоялся очередной раунд межмидовских политических консультаций.

Абдулазиз Камилов в Берлине встретился с советником Федерального канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и политики безопасности Яном Хеккером. Они обсудили вопросы развития двусторонних отношений, перспективы углубления узбекско-германского взаимодействия. Камилов и Хеккер подтвердили заинтересованность в наполнении общей повестки дня конкретным содержанием и придании двусторонним отношениям долгосрочного характера.

 

 




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