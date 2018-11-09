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Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели встречу

Назарбаев рассказал, что Узбекистан хочет перенять у Казахстана

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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За время существования форум межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ стал важным институтом политико-экономического взаимодействия стран, считает глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что Узбекистан заинтересовался форматом форума межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ как эффективной межгосударственной площадкой.

XV форум межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ проходит в Петропавловске на севере Казахстана. Он посвящен новым подходам и тенденциям в развитии туризма между двумя странами, сообщает Sputnik Казахстан.

Зал космической техники
© Sputnik / Сергей Пятаков
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"Я рад встрече с вами в Петропавловске, в областном центре северного Казахстана. С огромным удовольствием принимаем вас как близких наших партнеров и соратников, как близких соседей. Близкий сосед, говорят, лучше, чем дальний родственник. Мы и соседи, мы и родственники", - сказал Назарбаев, выступая с приветственным словом.

Он добавил, что за время существования форум зарекомендовал себя в качестве эффективной межгосударственной площадки, стал важным институтом политико-экономического взаимодействия стран.

"По-моему, другие наши партнеры тоже перенимают наш опыт. Я слышал недавно, узбеки тоже хотят подобный форум", - отметил Назарбаев.

В работе форума в Петропавловске принимает участие и президент России Владимир Путин.

Напомним, параллельно с визитом главы РФ в Узбекистан 18-19 октября в республике прошел первый российско-узбекистанский бизнес-форум. По итогам было подписано в общей сложности более 800 документов, сумма контрактов превысила 27 миллиардов долларов.

 




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