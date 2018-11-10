Пациенты не чувствуют реформ: президент Узбекистана раскритиковал медицину

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Несмотря на множество преобразований, проведенных в последнее в время в узбекской медицине, ожидаемых от системы здравоохранения результатов не видно, заявил президент республики Шавкат Мизиёев на видеоселекторном совещании, посвященном анализу результатов реформ в медицинском обслуживании.
Как подчеркнул глава государства, особенно в районах, отдаленных населенных пунктах жители не чувствуют эффекта от серьезных и коренных преобразований в медицинском обслуживании.
В виртуальную приемную президента за последний год поступили более 45 тысяч обращений, касающихся медицины.
Мирзиёев указал на то, что нужно усилить взаимодействие между республиканским, областным, районным и сельским звеньями медицинского обслуживания, организовать профилактическую работу и медосмотры в махаллях. Больных при необходимости следует отправлять в районные и областные центры. В свою очередь, республиканские специализированные научно-практические медицинские центры должны придерживаться единой методической, технологической, лечебной и профилактической политики по своему профилю.
На совещании уделили внимание и вопросам охраны материнства и детства. Президент поручил проанализировать факторы материнской и детской смертности, разработать конкретные меры по их устранению.
В некоторых регионах неудовлетворительна работа по профилактике и лечению инфекционных заболеваний, отметил президент. Например, несмотря на снижение за минувший период текущего года по республике показателя заболеваемости гепатитом, туберкулезом легких до 20%, в некоторых районах Каракалпакстана, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской и Джизакской областей сохраняется неблагоприятная ситуация.
Перед ответственными лицами Мирзиёев поставил задачи по расширению сети частных медицинских учреждений, созданию медицинских хабов в Ташкенте, Самарканде, Андижане и других крупных городах.
Глава Узбекистана также указал на необходимость усиления профилактики заболеваний через пропаганду здорового образа жизни и культуры правильного питания среди населения.
В целом в этом году из государственного бюджета на медицину было выделено на 40% больше средств по сравнению с 2017 годом.