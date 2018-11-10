Пациенты не чувствуют реформ: президент Узбекистана раскритиковал медицину

В виртуальную приемную президента за последний год поступили более 45 тысяч обращений, касающихся медицины, заявил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Несмотря на множество преобразований, проведенных в последнее в время в узбекской медицине, ожидаемых от системы здравоохранения результатов не видно, заявил президент республики Шавкат Мизиёев на видеоселекторном совещании, посвященном анализу результатов реформ в медицинском обслуживании.

Как подчеркнул глава государства, особенно в районах, отдаленных населенных пунктах жители не чувствуют эффекта от серьезных и коренных преобразований в медицинском обслуживании.

В виртуальную приемную президента за последний год поступили более 45 тысяч обращений, касающихся медицины.

© Sputnik / Наталья Айриян Президент распорядился взять народную медицину под контроль

Например, не отвечает требованиям уровень материально-технической базы и обеспеченности квалифицированными кадрами учреждений первичной медико-санитарной помощи, районных центральных больниц. Из-за этого пациенты вынуждены нести большие расходы, приезжая в Ташкент или выезжая за рубеж, заявил президент.

Мирзиёев указал на то, что нужно усилить взаимодействие между республиканским, областным, районным и сельским звеньями медицинского обслуживания, организовать профилактическую работу и медосмотры в махаллях. Больных при необходимости следует отправлять в районные и областные центры. В свою очередь, республиканские специализированные научно-практические медицинские центры должны придерживаться единой методической, технологической, лечебной и профилактической политики по своему профилю.

На совещании уделили внимание и вопросам охраны материнства и детства. Президент поручил проанализировать факторы материнской и детской смертности, разработать конкретные меры по их устранению.

Глава государства отметил, что не на должном уровне налажена работа по профилактике неинфекционных заболеваний. Он раскритиковал деятельность ряда соответствующих специализированных центров.

В некоторых регионах неудовлетворительна работа по профилактике и лечению инфекционных заболеваний, отметил президент. Например, несмотря на снижение за минувший период текущего года по республике показателя заболеваемости гепатитом, туберкулезом легких до 20%, в некоторых районах Каракалпакстана, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской и Джизакской областей сохраняется неблагоприятная ситуация.

Минздрав Узбекистана Беларусь поможет Узбекистану модернизировать медицину

Участники совещания рассмотрели меры по решению имеющихся проблем, разработку и внедрение правовых механизмов принудительного обследования лиц, вернувшихся после работы за рубежом. Они также уделили внимание дальнейшему расширению сети частных медицинских учреждений, отметив, что у Узбекистана есть возможности для развития всех направлений частной медицины, оказания лечебных услуг не только соотечественникам, но и гражданам соседних стран.

Перед ответственными лицами Мирзиёев поставил задачи по расширению сети частных медицинских учреждений, созданию медицинских хабов в Ташкенте, Самарканде, Андижане и других крупных городах.

Глава Узбекистана также указал на необходимость усиления профилактики заболеваний через пропаганду здорового образа жизни и культуры правильного питания среди населения.

В целом в этом году из государственного бюджета на медицину было выделено на 40% больше средств по сравнению с 2017 годом.