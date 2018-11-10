Лидеры стран СНГ решили неформально собраться в Санкт-Петербурге

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков рассказал о нескольких мероприятиях, намеченных в городе на Неве на 6 декабря.

ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Саммит ОДКБ, неформальная встреча лидеров СНГ и, вероятно, саммит ЕврАзЭС состоятся в Санкт-Петерубрге 6 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"И ОДКБ, и, скорее всего, ЕврАзЭС, и неформальный саммит СНГ", - сказал Песков журналистам в ответ на уточняющий вопрос о том, какие мероприятия намечены на 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее Россия предложила Узбекистану войти в наблюдательный совет Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана в мае 1992 года после подписания соответствующего документа в Ташкенте. В настоящее время в состав организации входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан дважды приостанавливал членство в ОДКБ — с 1999 по 2006 год, а затем с лета 2012 года по настоящее время.

Главная цель организации – военная поддержка любого из государств-членов в случае проявления против него агрессии.