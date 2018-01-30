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Дильшод Рахимов, архивное фото
© Sputnik /

Рахимов: в РФ мигрантам приходится обращаться к посредникам

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О проблемах мигрантов в России рассказал глава оренбургской региональной общественной организации "Вахдат" (единство) Дильшод Рахимов

Оренбургская область находится на пути следования мигрантов из Центральной Азии в регионы России — это территория транзита, объяснил эксперт.

По его словам, приезжие часто остаются в области. Организации "Вахдат" приходится решать многие проблемы, с которыми сталкиваются таджики в России.

К числу наиболее часто встречающихся трудностей на пути мигрантов относятся проверки документов, отметил эксперт. Так, у приезжих требуют медицинское страхование, которое они не успели оформить, поскольку еще не доехали до первого населенного пункта, преодолев границу. Не найдя справки о медицинском страховании, инспектор полиции требует штраф, объяснил общественник. Чтобы избежать всех этих неприятностей, мигранты обращаются к посредникам.

"Чтобы встать просто на учет, надо заплатить 3000 рублей посредникам. В день 100 человек стоят в очереди, проходят ее только 20 кандидатов, остальные вынуждены искать другие варианты", — сказал Дильшод Рахимов Sputnik Таджикистан.

Чтобы ускорить процесс получения всех необходимых документов и не платить штрафы на каждом углу, мигранты ищут способы, имеющие коррупционную составляющую, заметил Рахимов.

Теги:
Мигранты, миграционное законодательство РФ, Таджикистан, Узбекистан, Россия



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