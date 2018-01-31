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Усмонали Усмонзода
Sputnik / Амир Исаев

Усмонзода: Душанбе привлекает инвестиции для реабилитации Нурекской ГЭС

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Сейчас Нурекская ГЭС не покрывает потребностей Таджикистана в электроэнергии

В настоящее время власти Таджикистана занимаются привлечением инвестиций для восстановления ГЭС.

Отношения Узбекистана и Таджикистана
© Sputnik/
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"Нурекская ГЭС была построена в 70-е годы прошлого века, за это время там был произведен большой объем электроэнергии, поэтому состояние агрегатов существенно ухудшилось. И сегодня мы не достигаем необходимых мощностей для каждого агрегата", — сказал корреспонденту Sputnik Таджикистан Галиму Фасхутдинову министр энергетики и водных ресурсов РТ Усмонали Усмонзода.

Министр отметил, что на полную замену оборудования потребуется около 700 миллионов долларов.

Доступ к энергоресурсам — камень преткновения между Узбекистаном и Таджикистаном. Например, ранее Ташкент выступал против строительства в РТ Рогунской ГЭС, которая, по мнению узбекских властей, является угрозой всему аграрному сектору региона. Сейчас взаимодействие между государствами постепенно нормализуется. Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону.

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Теги:
ГЭС, Таджикистан, Узбекистан



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