Усмонзода: Душанбе привлекает инвестиции для реабилитации Нурекской ГЭС

Сейчас Нурекская ГЭС не покрывает потребностей Таджикистана в электроэнергии

В настоящее время власти Таджикистана занимаются привлечением инвестиций для восстановления ГЭС.

"Нурекская ГЭС была построена в 70-е годы прошлого века, за это время там был произведен большой объем электроэнергии, поэтому состояние агрегатов существенно ухудшилось. И сегодня мы не достигаем необходимых мощностей для каждого агрегата", — сказал корреспонденту Sputnik Таджикистан Галиму Фасхутдинову министр энергетики и водных ресурсов РТ Усмонали Усмонзода.

Министр отметил, что на полную замену оборудования потребуется около 700 миллионов долларов.

Доступ к энергоресурсам — камень преткновения между Узбекистаном и Таджикистаном. Например, ранее Ташкент выступал против строительства в РТ Рогунской ГЭС, которая, по мнению узбекских властей, является угрозой всему аграрному сектору региона. Сейчас взаимодействие между государствами постепенно нормализуется. Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону.