Грозин: Иноятова невозможно интегрировать в новую политическую систему

"Господин Иноятов — большой молодец. Он не только сумел выиграть внутривидовую борьбу между силовыми структурами при позднем Каримове, но и поднять статус своего ведомства. СНБ стала серьезным, влиятельным элементом не только в системе обеспечения безопасности страны, но и в экономическом блоке", — подчеркнул эксперт.
В целом же, заявил Грозин, отставка Иноятова не стала неожиданной — она ожидалась как в силу политических причин, так и в силу естественных — Рустаму Иноятову в июне исполняется 74 года.
Рустам Иноятов руководил СНБ Узбекистана с 1995 года. Службу национальной безопасности возглавил бывший генпрокурор республики Ихтиёр Абдуллаев.