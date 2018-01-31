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Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Институт стран СНГ.

Грозин: Иноятова невозможно интегрировать в новую политическую систему

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Тема:
Реформирование структуры СНБ Узбекистана (11)
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При Рустаме Иноятове СНБ стала серьезным и влиятельным ведомством, а главе структуры удалось победить в борьбе с другими силовиками, рассказал Sputnik Узбекистан заведующий отделом Центральной Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

"Господин Иноятов — большой молодец. Он не только сумел выиграть внутривидовую борьбу между силовыми структурами при позднем Каримове, но и поднять статус своего ведомства. СНБ стала серьезным, влиятельным элементом не только в системе обеспечения безопасности страны, но и в экономическом блоке", — подчеркнул эксперт.

Во время подписания документов
Sputnik / Вадим Савицкий
Последний из СНБ: эксперты об отставке Иноятова
Но то, что хорошо для отдельной структуры, не всегда полезно для государства, считает эксперт, и сейчас СНБ стала тормозом экономических реформ Шавката Мирзиёева.

В целом же, заявил Грозин, отставка Иноятова не стала неожиданной — она ожидалась как в силу политических причин, так и в силу естественных — Рустаму Иноятову в июне исполняется 74 года.

руководил СНБ Узбекистана с 1995 года. Службу национальной безопасности возглавил бывший генпрокурор республики .

Тема:
Реформирование структуры СНБ Узбекистана (11)
Теги:
СНБ, Рустам Иноятов, Ихтиёр Абдуллаев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Национальная безопасность, Отставки и назначения



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