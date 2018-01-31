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Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности Вымпел Сергей Кривошеев
© Sputnik/

Кривошеев: после ухода Иноятова стоит ждать разделения структуры СНБ

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Тема:
Реформирование структуры СНБ Узбекистана (11)
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Следующим шагом Шавката Мирзиёева может стать переформатирование и разделение Службы национальной безопасности на несколько структур, рассказал Sputnik Узбекистан директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел", генерал-полковник в отставке Сергей Кривошеев

По мнению эксперта, в перспективе Служба национальной безопасности Узбекистана может быть поделена на внешнюю разведку, погранслужбу, службу охраны президента и другие ведомства.

"Для сохранения и своей власти, и стабильности в государстве новому лидеру страны надо менять людей, поэтому под реформу Службы безопасности он выводит людей", — пояснил ветеран спецподразделения.

Кривошеев подчеркнул, что это нормально для нового главы государства, а реформирование соответствующих силовых органов — общемировая практика.

При этом, отметил эксперт, разделение на несколько служб не всегда полезно с точки зрения безопасности, но необходимо на определенном этапе развития конкретного государства для достижения определенных целей.

Шавкат Мирзиёев провёл расширенное заседание коллегии Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
Пресс-служба президента РУз
Мирзиёев назначил Иноятова на новую должность
В среду, 31 января, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел ряд важных кадровых перестановок в силовом блоке. Вместо Рустама Иноятова, возглавлявшего СНБ Узбекистана, руководителем Службы нацбезопасности был назначен бывший генпрокурор республики Ихтиёр Абдуллаев. В свою очередь, пост генерального прокурора Узбекистана занял бывший советник президента Отабек Муродов.

Иноятов, отработавший на прежней должности 23 года, стал советником Мирзиёева.

Тема:
Реформирование структуры СНБ Узбекистана (11)
Теги:
СНБ, Рустам Иноятов, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Национальная безопасность, Отставки и назначения



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