Кривошеев: после ухода Иноятова стоит ждать разделения структуры СНБ

По мнению эксперта, в перспективе Служба национальной безопасности Узбекистана может быть поделена на внешнюю разведку, погранслужбу, службу охраны президента и другие ведомства.
"Для сохранения и своей власти, и стабильности в государстве новому лидеру страны надо менять людей, поэтому под реформу Службы безопасности он выводит людей", — пояснил ветеран спецподразделения.
Кривошеев подчеркнул, что это нормально для нового главы государства, а реформирование соответствующих силовых органов — общемировая практика.
При этом, отметил эксперт, разделение на несколько служб не всегда полезно с точки зрения безопасности, но необходимо на определенном этапе развития конкретного государства для достижения определенных целей.
Иноятов, отработавший на прежней должности 23 года, стал советником Мирзиёева.