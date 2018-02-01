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Директор Института (Национального центра) по правам человека Республики Узбекистан Акмаль Саидов
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Саидов: Каримову жаловались на меня за вопрос Горбачеву и срыв съезда

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Тема:
Как отметят 80-летие Ислама Каримова (14)
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Узбекская ССР стала первой республикой Советского Союза, которая ввела пост президента, рассказал непосредственный участник переговоров, директор Института (Национального центра) по правам человека Республики Узбекистан Акмаль Саидов

В Посольстве Узбекистана в Москве в честь 80-летия Ислама Каримова состоялся прием, в ходе которого эксперты и соратники первого президента республики вспоминали о самом Каримове, а также о том, как проходило становление независимого государства и с какими трудностями пришлось столкнуться местным властям.

"Я был делегатом на последнем съезде ВЛКСМ от Узбекистана. Горбачев собрал тогда все Политбюро и провел встречу с молодежью. Я тогда задал ему только один вопрос: согласно Конституции СССР, республики имеют право на свою систему управления. Как он смотрит на то, чтобы учредить, к примеру, в Узбекистане пост президента? Он назвал это чушью и еще полчаса продолжал свою тираду, а потом покинул зал. Я был молодой, спокойно перенес эту речь", — вспоминает Саидов.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов
© Sputnik/ Алексей Дружинин
К 80-летию Ислама Каримова: честная жизнь, достойная честного мифа
По его словам, в тот же вечер, а в Ташкенте была глубокая ночь, Каримову позвонили и пожаловались, что "какой-то ваш националист разозлил Горбачева и сорвал съезд".

Впрочем, это не помешало Узбекистану уже в марте 1990 года принять в Верховным Совете республики решение об учреждении поста президента. Так Ислам Каримов стал первым президентом в странах СССР, сразу после Горбачева.

Тема:
Как отметят 80-летие Ислама Каримова (14)
Теги:
Михаил Горбачев, Ислам Каримов, СССР, Узбекистан, Международная политика



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