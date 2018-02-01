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Андрей Сидоров
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сидоров: нас теперь не поймут даже за второе место — надо побеждать

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Тема:
Узбекистан на чемпионате Азии по футболу U23 в Китае (15)
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Игрок сборной Узбекистана по футболу U23 Андрей Сидоров, забивший победный гол в финале чемпионата Азии, рассказал о том, что он испытывал, сидя почти весь матч на скамейке запасных, и что лично для него означает этот триумф команды

Футболист отметил, что очень тяжело переживал за партнеров по команде во время финального матча, оставаясь на скамейке запасных. Когда тренер выпустил его на поле, Андрей Сидров первым же касанием принес Узбекистану заветную победу в турнире.

Тренер сборной Узбекистана U23 Равшан Хайдаров
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"Думаю, это сила мысли так помогла, я понимал, что времени не осталось и надо обязательно забивать. У меня все получилось, и я счастлив", — прокомментировал игрок.

Говоря о своих нынешних ощущениях после турнира и о предстоящих планах, Сидоров подчеркнул, что теперь он и его партнеры по команде должны двигаться вперед и стараться побеждать на новых турнирах.

"Нас уже не поймут даже за второе место — надо везде побеждать. Будут скоро Азиатские игры, затем отбор на чемпионат мира. Надо пробиваться туда", — заключил футболист.

Узбекская сборная по футболу в возрасте до 23 лет стала победителем чемпионата Азии, который проходил в Китае с 9 по 27 января. Подопечные Равшана Хайдарова в решающем поединке в тяжелых погодных условиях смогли вырвать победу у сборной Вьетнама — 2:1. Решающий мяч за две минуты до истечения дополнительного времени забил Андрей Сидоров.

Тема:
Узбекистан на чемпионате Азии по футболу U23 в Китае (15)
Теги:
Чемпионат Азии по футболу, Узбекистан, Футбол



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