14:16 02 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Амина Шабанова

Шабанова: женщину никто не должен заставлять носить хиджаб

Радио
Получить короткую ссылку
20900

Дизайнер, основатель бренда "Ирада", блогер Амина Шабанова рассказала о своей приверженности хиджабу

Первого февраля во всем мире празднуется День хиджаба. Эту дату придумала отмечать уроженка Бангладеш, американская студентка Назма Кхан. Она призвала пять лет назад всех женщин, вне зависимости от вероисповедания, на один день облачиться в хиджаб, чтобы понять, что приходится испытывать мусульманкам в платках.

Девушки на проспекте имени В.В. Путина в Грозном
© Sputnik/ Ramil Sitdikov
Целомудренная красота хиджаба
15
Амина Шабанова родилась и выросла в Москве. Когда ей исполнилось 17 лет — приняла решение покрыть голову платком. Ее никто не принуждал, но и не отговаривал, пояснила Амина.

"Надо разделять, где религия, а где национальные традиции. В Исламе нет принуждения, и порицается, если женщину заставляют покрыться, потому что тогда она делает это неискренне", — сказала Шабанова в эфире радио Sputnik.

Девушка отметила, что носить хиджаб — это такое же право, как не носить, и оно должно быть защищено.

По теме

Нет хиджабам и джинсам: Таджикистан регламентировал школьную одежду
Богослов: носить хиджаб или нет — личное дело каждого
Теги:
Хиджаб



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сказочный персонаж Баба-Яга у избушки на курьих ножках, фото из архива
    Война со сказкой

    Бакинские чиновники объявили войну героям народных сказок — Бабе-Яге, Кощею Бессмертному, а также различным пиратам.

  • Виталий Щербо - золотой призер чемпионата по гимнастике в Японии, 1995 год, архивное фото
    Олимпийский интим

    Sputnik узнал, почему шестикратный олимпийский чемпион белорус Виталий Щебро подает в суд на двукратную олимпийскую чемпионку украинку Татьяну Гуцу.

  • Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице
    Без крови

    Специализированное отделение для проведения эндоскопических операций открыли в республиканской больнице Абхазии.

  • Зенитная артиллерийская установка ПВО РФ на учениях
    Оружейный запрет

    Смогут ли США запретить Армении, Азербайджану и другим странам покупать российское вооружение?

  • Латвийский бронетранспортер CVRT
    Безответственные покупки

    Система централизованных закупок оборонной отрасли Латвии неэффективна — таковы выводы ревизии Госконтролем снабжения Национальных вооруженных сил.

  • Александр Удальцов, посол РФ в Литве
    Зеркальный ответ

    Москва может ответить зеркально, если Вильнюс не пойдет навстречу в вопросе ухода за советскими памятниками – рассказал в интервью Sputnik посол России в Литве.

  • Олег Будза
    Дорогие трудящиеся

    Председатель Национальной конфедерации профсоюзов прокомментировал решение Министерства труда Молдовы приглашать на работу в республику иностранных граждан.

  • Эстонский флаг. Иллюстративное фото
    Баланс сил

    У правящих и оппозиционных парламентских партий Эстонии сложилось примерно одинаковое количество сторонников, показывают данные январского соцопроса.

  • Самолет Boeing 747
    Турецкий чартер

    Владикавказский аэропорт объявил о возобновлении чартерных рейсов в Анталию – Турция является самым популярным направлением для жителей Северной Осетии.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Суперлуние в Лос-Анджелесе, США
Суперлуние, "кровавая" Луна и голубая: три явления за одну ночь
Вот как выглядит настоящая сибирская йога!
Любительницам йоги из Сибири мороз не страшен
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054