Саидов о том, почему Каримов отказался от нацменьшинств в Конституции

В Конституции Узбекистана отсутствует противопоставление "больших" и "малых" наций, об этом ноу-хау конституционного права рассказал директор Института (Национального центра) по правам человека Республики Узбекистан Акмаль Саидов

По его словам, процесс разработки и утверждения Конституции Узбекистана шел сложно, документ готовили два с половиной года, а Ислам Каримов семь раз читал проект с карандашом и вносил правки. Особое недовольство главы государства вызвала статья о правах нацменьшинств.

"На листе, где была напечатана эта глава, Ислам Абдуганиевич написал — "Чушь!?" Когда он узнал, кто готовил этот пункт, он долго возмущался. По его словам, это дискриминация, просто в самом этом слове. Он утверждал, что нация самоценна", — вспоминает Саидов, непосредственно участвовавший в разработке главного закона Узбекистана.

В конечном итоге, вспоминает он, Каримов придумал универсальную формулировку, которая устроила всех: вместо термина "нацменьшинства" в Конституции было следующее определение: "Народ Узбекистана составляют все нации и народности, проживающие на территории страны".

Подобный подход к защите прав национальных меньшинств сначала вызвал непонимание со стороны экспертов ООН, но, вникнув в суть документа, международное сообщество поставило Узбекистан в пример другим странам в решении национального вопроса.

Во многом благодаря этому, уверен Саидов, в современном Узбекистане наблюдается гармония и многочисленные народы живут в мире и согласии.