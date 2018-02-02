14:06 03 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Директор Института (Национального центра) по правам человека Республики Узбекистан Акмаль Саидов.
Sputnik

Саидов о том, почему Каримов отказался от нацменьшинств в Конституции

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Как отметят 80-летие Ислама Каримова (15)
1022132

В Конституции Узбекистана отсутствует противопоставление "больших" и "малых" наций, об этом ноу-хау конституционного права рассказал директор Института (Национального центра) по правам человека Республики Узбекистан Акмаль Саидов

По его словам, процесс разработки и утверждения Конституции Узбекистана шел сложно, документ готовили два с половиной года, а Ислам Каримов семь раз читал проект с карандашом и вносил правки. Особое недовольство главы государства вызвала статья о правах нацменьшинств.

"На листе, где была напечатана эта глава, Ислам Абдуганиевич написал — "Чушь!?" Когда он узнал, кто готовил этот пункт, он долго возмущался. По его словам, это дискриминация, просто в самом этом слове. Он утверждал, что нация самоценна", — вспоминает Саидов, непосредственно участвовавший в разработке главного закона Узбекистана.

В конечном итоге, вспоминает он, Каримов придумал универсальную формулировку, которая устроила всех: вместо термина "нацменьшинства" в Конституции было следующее определение: "Народ Узбекистана составляют все нации и народности, проживающие на территории страны".

Подобный подход к защите прав национальных меньшинств сначала вызвал непонимание со стороны экспертов ООН, но, вникнув в суть документа, международное сообщество поставило Узбекистан в пример другим странам в решении национального вопроса.

Во многом благодаря этому, уверен Саидов, в современном Узбекистане наблюдается гармония и многочисленные народы живут в мире и согласии.

Тема:
Как отметят 80-летие Ислама Каримова (15)
Теги:
Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на город Анкара, фото из архива
    Берег турецкий

    Азербайджанцам будет легче устроиться на работу в Турции – какие шаги предпринимает для этого Анкара, и чем ответит Баку?

  • Александр Лукашенко на совещании, архивное фото
    Наконец свободен!

    Александр Лукашенко поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь в освобождении Вячеслава Качуры из плена в Ливии. Что сказал президент?

  • Инспекционная поездка министра сельского хозяйства Даура Тарба в Очамчырский район.
    Рыбный день

    Как работают рыбзаводы в Абхазии, какими очистными сооружениями обеспечены и куда "уходит" продукция - читайте в материале Sputnik.

  • Дмитрий Медведев и Карен Карапетян
    С глазу на глаз

    О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.

  • Заключенный
    Судебная пауза

    Почему суд Елгавы на несколько месяцев отложил рассмотрение дела Александра Красноперова, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

  • Грузовик на зимней дороге, архивное фото
    Транзит уже не тот

    Почему Литва теряет роль страны-транзитера, уступая потоки грузов своим соседям — Латвии и Польше, и чем это грозит республике?

  • Фрукты
    Молдавский фрукт

    Товары из Молдовы возвращаются на российский рынок: президент республики Игорь Додон опубликовал данные по прошлогоднему экспорту.

  • Оригинал тартуского мирного договора
    Столетний спор

    Историк Геннадий Бордюгов рассказал Sputnik, какое значение имел подписанный 98 лет назад Тартуский договор для государственности Эстонии.

  • Здание правительства РЮО
    Без обязательств

    Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Прорвав фронт наших войск на среднем сталинградском обводе и вынудив их отойти на внутренний обвод, немецкое командование бросило основные свои силы против 62-й армии.
Полгода сражений: 75 лет со дня подвига советских солдат в Сталинграде
СПУТНИК_Как снять видео с эффектом испаряющегося кипятка на морозе
Суровые сибирские фокусы, или Как запечатлеть "салют" из кипятка
Uzbekistan Airways: 26 лет в воздухе
UzAirways: двадцать шесть лет — полет нормальный

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054