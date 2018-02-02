Масаулов: Узбекистану не хватает зарубежных инвестиций

"Не хватает серьезных инвестиций и взаимодействия с крупными партнерами", — заявил Масаулов.

При этом эксперт отметил, что помощь Ташкент мог бы получить на основе интеграционных объединений, но власти страны предпочитают сотрудничать в формате двусторонних переговоров.