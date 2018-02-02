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Координатор экспертной платформы Большая Евразия, политолог Сергей Масаулов.
© Sputnik/ Александр Натрускин

Масаулов: Узбекистану не хватает зарубежных инвестиций

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Узбекистанской экономике не хватает зарубежных инвестиций, рассказал Sputnik Узбекистан координатор экспертной платформы "Большая Евразия", политолог Сергей Масаулов

"Не хватает серьезных инвестиций и взаимодействия с крупными партнерами", — заявил Масаулов.

При этом эксперт отметил, что помощь Ташкент мог бы получить на основе интеграционных объединений, но власти страны предпочитают сотрудничать в формате двусторонних переговоров.

Теги:
Ташкент, Инвестиции



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