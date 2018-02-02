Егорченков: США выгодно состояние хаоса с мигрантами в Европе

Европейцы не любят мигрантов, однако такая ситуация помогает американцам контролировать свои интересы, считает политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков

По мнению эксперта, поток мигрантов в Европу не устраивает простых европейцев.

"Кроме Франции, к такому никто не привык. Американцам выгодна ситуация полного хаоса в Европе. Она позволяет лучшим образом отстаивать американский интерес", — сказал Дмитрий Егорченков радио Sputnik.

Европейцы постоянно занимаются проблемой мигрантов, это сдерживает развитие европейских экономик, считает эксперт.

Состояние перманентного хаоса в Евразии не угрожает интересам США, потому что они очень далеко, добавил политолог.