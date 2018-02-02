Захарова: у России амбициозная программа председательства в ЕАЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о планах России по выполнению в 2018 году функций председателя в органах ЕАЭС

Захарова подчеркнула, у России амбициозная повестка.

"ЕАЭС стал одним из определяющих факторов развития государств-членов. ВВП союза вырос на 1,8%. Между государствами-членами растет товарооборот", — сказала она радио Sputnik.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что интеграционный процесс на Евразийском пространстве развивается активно.

По ее словам, приоритетное внимание будет уделено формированию общего цифрового пространства Союза, атомной энергетике, возобновляемым источникам энергии, экологии, космосу, медицине, спорту, туризму, отметила официальный представитель МИД России.

Она заявила также, что ЕАЭС будет расширять связи со своими партнерами и международными организациями.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, членами которой являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация.