14:06 03 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Sputnik / Сергей Пятаков

Захарова: у России амбициозная программа председательства в ЕАЭС

Радио
Получить короткую ссылку
9810

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о планах России по выполнению в 2018 году функций председателя в органах ЕАЭС

Захарова подчеркнула, у России амбициозная повестка.

"ЕАЭС стал одним из определяющих факторов развития государств-членов. ВВП союза вырос на 1,8%. Между государствами-членами растет товарооборот", — сказала она радио Sputnik.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что интеграционный процесс на Евразийском пространстве развивается активно.

По ее словам, приоритетное внимание будет уделено формированию общего цифрового пространства Союза, атомной энергетике, возобновляемым источникам энергии, экологии, космосу, медицине, спорту, туризму, отметила официальный представитель МИД России.

Она заявила также, что ЕАЭС будет расширять связи со своими партнерами и международными организациями.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, членами которой являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация.

Теги:
ЕАЭС, Мария Захарова, Россия, Международные организации



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на город Анкара, фото из архива
    Берег турецкий

    Азербайджанцам будет легче устроиться на работу в Турции – какие шаги предпринимает для этого Анкара, и чем ответит Баку?

  • Александр Лукашенко на совещании, архивное фото
    Наконец свободен!

    Александр Лукашенко поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь в освобождении Вячеслава Качуры из плена в Ливии. Что сказал президент?

  • Инспекционная поездка министра сельского хозяйства Даура Тарба в Очамчырский район.
    Рыбный день

    Как работают рыбзаводы в Абхазии, какими очистными сооружениями обеспечены и куда "уходит" продукция - читайте в материале Sputnik.

  • Дмитрий Медведев и Карен Карапетян
    С глазу на глаз

    О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.

  • Заключенный
    Судебная пауза

    Почему суд Елгавы на несколько месяцев отложил рассмотрение дела Александра Красноперова, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

  • Грузовик на зимней дороге, архивное фото
    Транзит уже не тот

    Почему Литва теряет роль страны-транзитера, уступая потоки грузов своим соседям — Латвии и Польше, и чем это грозит республике?

  • Фрукты
    Молдавский фрукт

    Товары из Молдовы возвращаются на российский рынок: президент республики Игорь Додон опубликовал данные по прошлогоднему экспорту.

  • Оригинал тартуского мирного договора
    Столетний спор

    Историк Геннадий Бордюгов рассказал Sputnik, какое значение имел подписанный 98 лет назад Тартуский договор для государственности Эстонии.

  • Здание правительства РЮО
    Без обязательств

    Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Прорвав фронт наших войск на среднем сталинградском обводе и вынудив их отойти на внутренний обвод, немецкое командование бросило основные свои силы против 62-й армии.
Полгода сражений: 75 лет со дня подвига советских солдат в Сталинграде
СПУТНИК_Как снять видео с эффектом испаряющегося кипятка на морозе
Суровые сибирские фокусы, или Как запечатлеть "салют" из кипятка
Uzbekistan Airways: 26 лет в воздухе
UzAirways: двадцать шесть лет — полет нормальный

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054