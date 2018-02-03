Мубараков: все религии должны жить в мире, но не перемешиваться

В эфире радио Sputnik Булат Мубараков отметил, что священнослужитель, в первую очередь, должен развивать искренность в сердцах своей паствы.

Что же касается религий в целом, то советник муфтия Татарстана по шариатским вопросам вспомнил слова патриарха Кирилла, который в одной из своих проповедей сказал, что все религии должны жить в мире, но не должны перемешиваться. По словам Мубаракова, с этим невозможно не согласиться.

"Это верная формула, точная директива, которую можно применять в жизни», — сказал он.

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