Бень: отсутствие сотрудничества между спецслужбами США и РФ чревато для Америки

Взаимодействие спецслужб двух государств, которые имеют такое влияние, оно просто необходимо, уверен Евгений Бень

В эфире радио Sputnik политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень прокомментировал визит главы российских спецслужб в Вашингтон, в ходе которого состоялась встреча с американскими коллегами.

"Руководитель ЦРУ Майк Помпео объяснил, что отсутствие сотрудничества между спецслужбами России и США чревато большим и реальным уроном для интересов и безопасности Соединенных Штатов", — отметил эксперт.

По его словам, с Россией сегодня невозможно не сотрудничать, особенно после ее борьбы с ИГИЛ.

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