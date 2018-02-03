Смаилова: нельзя оставлять насильнику шанс избежать наказание

В эфире Sputnik Казахстан лидер национального движения против сексуального насилия #Немолчи.KZ правозащитница Дина Смаилова рассказала, что подчас на жертву насилия оказывают давление, чтобы она пошла на примирение с преступником.

"Жертвам с первой минуты преступления предлагают деньги. Примириться предлагает следователь, предлагают адвокаты самой потерпевшей. Это возможность насильнику уйти от наказания, остаться на свободе и дальше совершать преступления", — заявила эксперт.

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