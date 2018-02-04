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Блогер Амина Шабанова
© Foto: VK / Amina Shabanova

Шабанова: ношение хиджаба – это одновременно свобода и защита женщины

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Дизайнер Амина Шабанова рассказала, что не чувствует собственной изоляции от того, что носит хиджаб

В эфире радио Sputnik основатель бренда "Ирада", блогер Амина Шабанова объяснила, что люди, которые выбрали ношение хиджаба, уже не откажутся от него, и это надо четко понимать.

По ее мнению, негатив общества относится, в первую очередь, к никабу, который полностью скрывает лицо и тело человека, так что трудно его идентифицировать. Это создает определенные проблемы с точки зрения безопасности.

Что же касается хиджаба, то право выбора каждого человека — соблюдать ту религию, которую он считает нужным.

"Если бы я сейчас сняла хиджаб, то попросту почувствовал себя раздетой, как на нудистском пляже. Мне комфортно носить хиджаб. В нем я чувствую себя защищенной. Получается, что я вроде бы как со всеми рядом, но в то же время внутри", — рассказала Амина Шабанова.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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