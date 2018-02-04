Дробиз: люди во всех странах пьют алкоголь одинаково

Во всех европейских странах люди употребляют практически одинаковое количество алкоголя — плюс-минус десять процентов на душу населения, рассказал Вадим Дробиз

В эфире Sputnik Молдова глава молдавского Центра исследований федерального и регионального рынка сбыта Вадим Дробиз объяснил, что, если по статистике граждане меньше употребляют легального алкоголя, значит больше пьют нелегального.

"В целом в любой стране пьют одинаково, нет никакой разницы в том, сколько выпивают алкоголя в США или в любой европейской стране. Если люди хорошо живут — они пьют, плохо живут — тоже пьют, средне живут — все равно пьют", — подытожил эксперт.

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