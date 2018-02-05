Вязовский о "золотой лихорадке" в России

Среди причин, которые вызывают такой ажиотаж, — стабильный рост цен на золото.

Кроме того, известно, что против богатых россиян планируется ввести санкции, поэтому миллионеры ищут способы изъятия своих средств из западных банков, а один из них — купить золото или другой драгоценный металл.

Эксперт отметил, что и Центральный банк России активно скупает золото, передает Радио Sputnik.

"В случае усиления санкционного режима подобная покупка просто спасет ваши средства: если вы контролируете ваши накопления, например, в каком-то хранилище лежат ваши слитки, ваши инвестиционные монеты, то это не банковский счет, который можно арестовать", — подчеркнул эксперт.