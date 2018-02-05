Дауренбекова: при пожаре в автобусе главное — сохранять самообладание

Официальный представитель департамента по ЧС Казахстана Жанна Дауренбекова рассказала, как правильно себя вести в случае, если загорелся автобус, в котором вы едете

В эфире Sputnik Казахстан Жанна Дауренбекова отметила, что главное в случае ЧП — это сохранять самообладание и не поддаваться панике.

"Необходимо выполнить простые действия, чтобы спасти себя и, если есть такая возможность, окружающих", — посоветовала эксперт.

Далее, по словам Дауренбековой, необходимо сообщить о возгорании водителю автобуса, если он этого еще не заметил, а затем постараться защитить свои органы дыхания от дыма, используя для этого платки, шарфы или иную ткань, чтобы дышать через них. Далее необходимо открыть двери автобуса кнопкой аварийного открывания дверей.

Покинув горящий автобус, следует отойти подальше от места происшествия, чтобы обезопасить себя в случае взрыва топливного бака.

Напомним, в январе в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 гражданина Узбекистана, еще пятерым удалось спастись.

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