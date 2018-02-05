Жарихин назвал три вещи, которые нужны России от Центральной Азии

Напротив, их соседские взаимоотношения последних 20 лет, когда страны постоянно предъявляли друг другу взаимные претензии — и есть отклонение от нормы.
"Меня удивляет не то, что происходит сейчас, а то, что происходило раньше. Ранее всегда возникали конфликты, я бы так сказал — "на мокром месте", вокруг водных ресурсов.
На самом деле эти проблемы можно решить только компромиссом, и сейчас, слава Богу, так и происходит", — пояснил Владимир Жарихин на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
В частности, обеспечение антитеррористической безопасности совместно с Россией на дальних рубежах СНГ.
И что главное, позволит обеспечить большую социальную стабильность и опираться на собственные экономические силы, а не на переводы мигрантов из-за рубежа.