Жарихин назвал три вещи, которые нужны России от Центральной Азии

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал о том, почему руководители стран Центральной Азии начали экономическое и политическое сближение и что от этого ждать России

По мнению российского эксперта, взаимные визиты руководителей Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана являются вполне нормальным, ожидаемым явлением.

Напротив, их соседские взаимоотношения последних 20 лет, когда страны постоянно предъявляли друг другу взаимные претензии — и есть отклонение от нормы.

"Меня удивляет не то, что происходит сейчас, а то, что происходило раньше. Ранее всегда возникали конфликты, я бы так сказал — "на мокром месте", вокруг водных ресурсов.

На самом деле эти проблемы можно решить только компромиссом, и сейчас, слава Богу, так и происходит", — пояснил Владимир Жарихин на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".

© Sputnik/ Борис Ушмайкин Назарбаев о водной проблеме: мы достигли прорыва в этом вопросе

По его словам, подобное объединение помогает решить сразу несколько задач.

В частности, обеспечение антитеррористической безопасности совместно с Россией на дальних рубежах СНГ.

И что главное, позволит обеспечить большую социальную стабильность и опираться на собственные экономические силы, а не на переводы мигрантов из-за рубежа.