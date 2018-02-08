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Выход в открытый космос у МКС
Земля в иллюминаторе: что видят космонавты с борта МКС
Запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla
Курс на Марс: американцы запустили автомобиль Tesla в космос
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
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