Американский фондовый рынок за прошедшие сутки показал рекордное за несколько лет снижение – индекс Dow Jones упал на 4,6%. О причинах снижения и последствиях Sputnik Узбекистан рассказал аналитик инвестиционной компании QBF Егор Бойцов
Эксперт рассказала о том, как изменилась картина трудовой миграции на территории бывшего СССР за последние десятилетия, и какова в этом роль ислама.
Перспективы стратегического партнерства стран Европы и Азии прокомментировала заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина
В ближайшие два-три года в Узбекистане еще будет продолжаться экономический рост, а дальше все будет зависеть от того, какой путь изберет президент Шавкат Мирзиёев, уверен Жаксылык Сабитов