Сабитов: экономический рост Узбекистана может продлиться 10 лет

В ближайшие два-три года в Узбекистане еще будет продолжаться экономический рост, а дальше все будет зависеть от того, какой путь изберет президент Шавкат Мирзиёев, уверен Жаксылык Сабитов

В эфире Sputnik Казахстан эксперт института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК Жаксылык Сабитов рассказал, что в момент смены руководства страны темпы экономического роста всегда становятся в два раза больше.

"В ближайшие два-три года в Узбекистане будет чисто технический экономический рост. Как это продолжится, будет зависеть от того, какие пределы экономической либерализации готов поставить сам Шавкат Мирзиёев. Если он будет следовать тем ультралиберальным реформам, которые, например, были проведены в Казахстане в 90-х годах, то вполне возможно, что рост продлится в течение 10 лет", — отметил эксперт.

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