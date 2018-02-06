Кузьмина: Узбекистан займет активную позицию в проекте "Большая Евразия"

По ее словам, идет формирование системы взаимоотношений "Большая Евразия". Под этим названием понимается выстраивание взаимодействий России и Китая, Центральной Азии и КНР и роли ЕАЭС в этом.

"Узбекистан начал открываться не только в политическом плане, но и в экономическом. Увеличился товарооборот и с Китаем, и с Россией, приняты политические решения между Казахстаном и Узбекистаном", — подчеркивает эксперт.

По мнению Кузьминой, Узбекистан планирует занимать более открытую и активную позицию в экономическом взаимодействии государств.

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