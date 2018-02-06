17:52 06 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Заведующая сектором Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Елена Кузьмина
© Sputnik/ Александр Натрускин

Кузьмина: Узбекистан займет активную позицию в проекте "Большая Евразия"

Радио
Получить короткую ссылку
155 0 0

Перспективы стратегического партнерства стран Европы и Азии прокомментировала заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина

 

По ее словам, идет формирование системы взаимоотношений "Большая Евразия". Под этим названием понимается выстраивание взаимодействий России и Китая, Центральной Азии и КНР и роли ЕАЭС в этом.

"Узбекистан начал открываться не только в политическом плане, но и в экономическом. Увеличился товарооборот и с Китаем, и с Россией, приняты политические решения между Казахстаном и Узбекистаном", — подчеркивает эксперт.

По мнению Кузьминой, Узбекистан планирует занимать более открытую и активную позицию в экономическом взаимодействии государств.

Подробности слушайте в нашей аудиоверсии.

По теме

Узбекистан и Китай согласовали вопросы по международным перевозкам
В Казахстане 2018 год станет Годом Узбекистана
Теги:
Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Женщина на скамье подсудимых, архивное фото
    Прерванный джихад

    Гражданку Казахстана осудили за попытку примкнуть к террористической группировке в Сирии и попытку завербовать несовершеннолетнего родственника.

  • Архивное фото президента РФ Владимира Путина
    Всем прощаю!

    Президент России Владимир Путин ратифицировал документы о списании Кыргызстану остатков долга в 240 миллионов долларов.

  • Грузчики в торгово-ярмарочном комплексе Москва
    Угроза для мигранта

    Sputnik Таджикистан выяснил, что мигрантам из Центральной Азии в России угрожает отнюдь не отсутствие доступных вакансии. А что?

  • Грузовые контейнеры на порту в Китае, фото из архива
    Транзитный потенциал

    Азербайджан предлагает Китаю свои услуги в качестве страны-транзитера, а так же желает освоить необъятный китайский рынок – что думают об этом в Поднебесной?

  • Самолет Аэрофлота в аэропорту Шереметьево
    Авиационная "блокада"

    Авиакомпания "Аэрофлот" отменила вечерние рейсы из Москвы в Минск и обратно – какие еще направления закрыты?

  • Аркадий Джопуа
    Золото скифов

    Sputnik Абхазия узнал подробности находки могильника с драгоценностями – одного из крупнейших на всем восточном побережье Черного моря.

  • В Армении военнослужащие отразили атаку на штаб военной базы ЮВО условной диверсионной группы.
    Отбились!

    Российские военные отразили атаку на штаб соединения на территории военного городка "Большая крепость" в Гюмри – что случилось на самом деле?

  • Елена Бачинская передала в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования
    Язык на рассмотрении

    Президиум Сейма Латвии передал петицию за сохранение билингвального образования на рассмотрение парламентской комиссии по мандатам и этике.

  • Президент Литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты Виктор Орлов
    Снести память

    Департамент культурного наследия требует от Литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" сноса памятников воинам Красной и царской армий.

  • Владимир Войцехович
    В списках не значится

    Ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Войцеховичу, живущему в Кишиневе, перестали платить пенсию – Sputnik узнал почему.

  • Мясокомбинат Раквере
    "Мясной" бунт

    Бессрочная забастовка началась на крупнейшем мясокомбинате Эстонии – чего требуют работники, и кто их поддерживает, выяснил Sputnik.

  • Президент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии
    Добро пожаловать!

    Владимир Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией о вхождении отдельных подразделений Вооруженных сил республики в российские ВС.

  • Женщина на скамье подсудимых, архивное фото
    Прерванный джихад

    Гражданку Казахстана осудили за попытку примкнуть к террористической группировке в Сирии и попытку завербовать несовершеннолетнего родственника.

  • Архивное фото президента РФ Владимира Путина
    Всем прощаю!

    Президент России Владимир Путин ратифицировал документы о списании Кыргызстану остатков долга в 240 миллионов долларов.

  • Грузчики в торгово-ярмарочном комплексе Москва
    Угроза для мигранта

    Sputnik Таджикистан выяснил, что мигрантам из Центральной Азии в России угрожает отнюдь не отсутствие доступных вакансии. А что?

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Ледяной Гелендваген, созданный авторами Youtube-канала Гараж 54 из автомобиля УАЗ и шести тонн льда, в Центральном парке Новосибирска
С сибирским размахом: мастера из России создали ледяной "Гелендваген"
Недосягаемый трофей: как в Узбекистан впервые привезли Кубок мира по футболу
Единственный в мире: в Узбекистан впервые приехал главный футбольный трофей
Uzbekistan Airways: 26 лет в воздухе
UzAirways: двадцать шесть лет — полет нормальный

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054