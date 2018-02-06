Астахова: мигранты выбирают регионы, где можно сохранить жизнь по исламу

О проблемах миграции рассказала эксперт при Совете Федераций России, заведующая кафедрой религиоведения в Казанском государственном университете Лариса Астахова

В пресс-центре МИА "Россия Сегодня" прошел видеомост Москва – Астана – Баку – Бишкек – Минск, посвященный борьбе с распространением религиозного экстремизма в СНГ.

В мероприятии участвовали эксперты из разных стран Содружества, в том числе и заведующая кафедрой религиоведения в Казанском государственном университете Лариса Астахова.

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По ее словам, в СССР миграция была связана с профессиональной ориентацией работников, которые отправлялись на "стройки социализма", но сегодня этот процесс идет по другим принципам.

"Мы получили проблему, связанную с изменением этнической картины. Те, кто раньше передвигался в рамках внутренней миграции, теперь стали внешними мигрантами", — сказала Лариса Астахова Sputnik Таджикистан.

Сейчас многие перемещения связаны с потребностью сохранить свою культурную и религиозную идентичность.

"Человек стал выбирать для себя регион с целью сохранить свое право считать себя мусульманином", — сказал Лариса Астахова

Эксперт отметила, что для России это хорошо, что у людей разных вероисповеданий есть возможность жить среди близких по вере. Но сохраняется опасность, что мигранты могут попасть под влияние экстремистских организаций, использующих их положение.