Бойцов: обвал американского рынка вызван экономическими причинами

Американский фондовый рынок за прошедшие сутки показал рекордное за несколько лет снижение – индекс Dow Jones упал на 4,6%, О причинах снижения и последствиях Sputnik Узбекистан рассказал аналитик инвестиционной компании QBF Егор Бойцов

"Я бы осторожно говорил бы о начале нового кризиса… Это больше похоже на коррекцию".

Как объяснил эксперт, в ближайший месяц падение рынка продолжится, это вызвано двумя причинами: бурным ростом экономики в прошлом году и опасениями по поводу повышения ключевых ставок ФРС США и ЕЦБ.

"Инвесторов так же беспокоит рост инфляции… Я думаю, что наступила небольшая паника". При этом, отметил Бойцов, говорить о глобальном падении не стоит.