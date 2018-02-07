Баранец: в эпоху терроризма все международные нормы выброшены на помойку

"Это могут быть ПЗРК, которые в свое время террористы захватили в арсеналах сирийской и иракской армии. Потому что во времена СССР эти ПЗРК достаточно щедро поставлялись в ближневосточные страны", — отметил Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец предположил, из какого ракетного комплекса мог быть сбит российский Су-25
"Это могут быть ПЗРК, которые в свое время террористы захватили в арсеналах сирийской и иракской армии. Потому что во времена СССР эти ПЗРК достаточно щедро поставлялись в ближневосточные страны", — отметил Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.
Власти Астаны рассказали, какие суммы готовы платить столичные автолюбители за то, чтобы стать обладателями "красивых" номеров.
Новый директор ТЭЦ рассказал, почему в морозы жители Бишкека оказались без тепла, и стоит ли опасаться повторения аварии следующей зимой.
Лидеры Таджикистана помолодеют: в стране на пять лет снизили возраст для кандидатов в депутаты и президенты – и это не единственное изменение.
Чем грозит аномально теплая погода жителям азербайджанской столицы, рассказал корреспонденту Sputnik Азербайджан врач-терапевт.
Российский посол в Беларуси Александр Суриков рассказал, когда может быть подписано соглашение о взаимном признании виз.
Правоохранительные органы Абхазии ищут вандалов, осквернивших еще не открытый мемориал погибшим защитникам республики.
Кулинары из Армении произвели настоящий фурор в Индии на международной олимпиаде - о чем гостей с Кавказа попросил знаменитый шеф-повар?
Латвийские ученые решили разобраться, почему русскоязычные и латышские СМИ по-разному смотрят на одни и те же события, и докопались до корня зла.
Президент Литвы Даля Грибаускайте объяснила, что общего у прибалтийской республики и Южной Кореи, и при чем здесь НАТО.
Эксперт по вопросам миграции прокомментировал Sputnik Молдова возможность введения в России новой – балльной - системы отбора мигрантов.
Примерную стоимость строительства тоннеля Таллинн-Хельсинки оценили в 20 миллиардов евро – премьер Эстонии объяснил, почему строить его все же надо.
ЦИК России решил открыть еще один дополнительный избирательный участок в Южной Осетии на выборах президента РФ и, возможно, не последний.
Власти Астаны рассказали, какие суммы готовы платить столичные автолюбители за то, чтобы стать обладателями "красивых" номеров.
Новый директор ТЭЦ рассказал, почему в морозы жители Бишкека оказались без тепла, и стоит ли опасаться повторения аварии следующей зимой.
Лидеры Таджикистана помолодеют: в стране на пять лет снизили возраст для кандидатов в депутаты и президенты – и это не единственное изменение.