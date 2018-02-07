Баранец: в эпоху терроризма все международные нормы выброшены на помойку

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец предположил, из какого ракетного комплекса мог быть сбит российский Су-25

На месте уничтожения отряда террористов, сбивших из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) российский самолет Су-25 в Идлибе, работает сирийский спецназ, заявил депутат "Единой России" Виктор Водолацкий.

"Это могут быть ПЗРК, которые в свое время террористы захватили в арсеналах сирийской и иракской армии. Потому что во времена СССР эти ПЗРК достаточно щедро поставлялись в ближневосточные страны", — отметил Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.