19:53 07 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 0°C
Прямой эфир
Поиск
Олег Дмитриев
Sputnik

Дмитриев: недопуск на Олимпиаду оправданных атлетов из РФ — война CAS и МОК

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с выступлением сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (25)
37 0 0

Отказав в приглашении на Олимпийские игры в Пхенчхане 15 оправданным CAS россиянам, МОК принял юридически не обоснованное решение и в дальнейшем уже не сможет доказать кому-либо свою правоту, считает спортивный обозреватель Sputnik Олег Дмитриев

Логотип спортивного арбитражного суда CAS на штаб-квартире в Лозанне.
© AFP 2018/ FABRICE COFFRINI
CAS оправдал 28 российских спортсменов полностью и 11 частично
Спортивный обозреватель и колумнист Sputnik прокомментировал решение Международного олимпийского комитета об отказе в приглашении на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, которые ранее были оправданы Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) после громкого обвинения в применении допинга.

"Ситуация с недопуском наших атлетов на Олимпийские игры напоминает не олимпийское движение, а межведомственную войну, потому что в этом случае МОК просто принял решение, которое юридически до конца не обоснованно. И уже назад дороги нет, МОК не сможет юридически доказать свою правоту, потому что были результаты работы комиссий. И признать, что результаты работы этих комиссий были поверхностными, для Томаса Баха будет политическим самоубийством", — говорит Дмитриев в эфире радио Sputnik Беларусь.

По мнению спортивного обозревателя, российской стороне нужно было действовать более активно еще во время Олимпийских игр 2016 года, когда звучали обвинения в допинге в адрес российских атлетов.

Дмитрий Васильев (Россия) в финале командных соревнований по прыжкам с большого трамплина
© Sputnik/ Виталий Белоусов
На что рассчитывает сборная России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане
Дальнейшее развитие ситуации уже не способствовало налаживанию отношений МОК и Российской Федерации. Нынешний отказ пригласить оправданных россиян на Олимпиаду только усугубляет ситуацию.

"У меня нет доказательств, что это сделано намеренно, но не допущены не только сильные спортсмены, но и спортсмены, которые в решающий момент могли бы "выстрелить", — утверждает эксперт.

Подробнее слушайте в нашем подкасте.

Тема:
Ситуация с выступлением сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (25)

По теме

Путин попросил прощения у спортсменов олимпийской сборной России
CAS показал, что законы в спорте еще работают, но что будет дальше?
Теги:
олимпиада, МОК, CAS, США, Россия, Спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бакинский бульвар
    Жаркая зима

    Чем грозит аномально теплая погода жителям азербайджанской столицы, рассказал корреспонденту Sputnik Азербайджан врач-терапевт.

  • Посол России в Беларуси Александр Суриков, архивное фото
    Это взаимно

    Российский посол в Беларуси Александр Суриков рассказал, когда может быть подписано соглашение о взаимном признании виз.

  • Мемориала памяти погибшим защитникам республики в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов из поселка Алгыт села Лыхны, который пострадал в результате вандализма
    Глумление над памятью

    Правоохранительные органы Абхазии ищут вандалов, осквернивших еще не открытый мемориал погибшим защитникам республики.

  • Олимпиада молодых кулинаров
    Кулинарный фурор

    Кулинары из Армении произвели настоящий фурор в Индии на международной олимпиаде - о чем гостей с Кавказа попросил знаменитый шеф-повар?

  • Русскоязычные СМИ Латвии
    Особое мнение

    Латвийские ученые решили разобраться, почему русскоязычные и латышские СМИ по-разному смотрят на одни и те же события, и докопались до корня зла.

  • Встреча Дали Грибаускайте с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином
    Тяжелое соседство

    Президент Литвы Даля Грибаускайте объяснила, что общего у прибалтийской республики и Южной Кореи, и при чем здесь НАТО.

  • Юрий Московский
    Проходной балл

    Эксперт по вопросам миграции прокомментировал Sputnik Молдова возможность введения в России новой – балльной - системы отбора мигрантов.

  • Иллюстративное фото подземного железнодорожного тоннеля
    На такое дело не жалко!

    Примерную стоимость строительства тоннеля Таллинн-Хельсинки оценили в 20 миллиардов евро – премьер Эстонии объяснил, почему строить его все же надо.

  • Государственные флаги РЮО и РФ
    Все на выборы!

    ЦИК России решил открыть еще один дополнительный избирательный участок в Южной Осетии на выборах президента РФ и, возможно, не последний.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Ледяной Гелендваген, созданный авторами Youtube-канала Гараж 54 из автомобиля УАЗ и шести тонн льда, в Центральном парке Новосибирска
С сибирским размахом: мастера из России создали ледяной "Гелендваген"
Последствия разрушительного землетрясения на Тайване
Разрушенный Тайвань: последствия мощного землетрясения на острове
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054