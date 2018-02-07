Дмитриев: недопуск на Олимпиаду оправданных атлетов из РФ — война CAS и МОК

"Ситуация с недопуском наших атлетов на Олимпийские игры напоминает не олимпийское движение, а межведомственную войну, потому что в этом случае МОК просто принял решение, которое юридически до конца не обоснованно. И уже назад дороги нет, МОК не сможет юридически доказать свою правоту, потому что были результаты работы комиссий. И признать, что результаты работы этих комиссий были поверхностными, для Томаса Баха будет политическим самоубийством", — говорит Дмитриев в эфире радио Sputnik Беларусь.
По мнению спортивного обозревателя, российской стороне нужно было действовать более активно еще во время Олимпийских игр 2016 года, когда звучали обвинения в допинге в адрес российских атлетов.
"У меня нет доказательств, что это сделано намеренно, но не допущены не только сильные спортсмены, но и спортсмены, которые в решающий момент могли бы "выстрелить", — утверждает эксперт.
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