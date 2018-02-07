Усманов о реформировании судебно-правовой системы Узбекистана

"В настоящее время деятельность Высшего судейского совета Узбекистана регулируется Конституцией и законом о Высшем судейском совете. Действующие судьи составляют почти половину состава Высшего судейского совета", — подчеркнул председатель Высшего судейского совета Узбекистана Маруф Усманов.

Также он отметил, что совет имеет право, по согласованию с президентом страны, назначать и освобождать от должности всех судей за исключением председателя и зампреда Конституционного и Верховного суда.

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