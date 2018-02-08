Утембаев: судебные системы Узбекистана и Казахстана развиваются синхронно

По словам дипломата, взаимодействие в этой сфере вышло на новый уровень, а внедрение международного опыта способствует увеличению инвестиционной привлекательности стран ЦА.
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Посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев рассказал о взаимодействии двух стран, в том числе по линии сотрудничества судебных органов
По словам дипломата, взаимодействие в этой сфере вышло на новый уровень, а внедрение международного опыта способствует увеличению инвестиционной привлекательности стран ЦА.
Подробнее слушайте в нашем подкасте.
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Министр юстиции отрицает, что законопроект о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе является подготовкой транзита власти.
Зачем Москва усиливает военные базы в Кыргызстане и Таджикистане, рассказал представитель Министерства иностранных дел России.
В Таджикистане Минкультом будет выпущена книга, которая разъяснит официальный взгляд руководства страны на этику ношения одежды.