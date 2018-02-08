Утембаев: судебные системы Узбекистана и Казахстана развиваются синхронно

Посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев рассказал о взаимодействии двух стран, в том числе по линии сотрудничества судебных органов

По словам дипломата, взаимодействие в этой сфере вышло на новый уровень, а внедрение международного опыта способствует увеличению инвестиционной привлекательности стран ЦА.

"В октябре прошлого года между верховными судами стран был подписан меморандум о сотрудничестве. Этот документ укрепляет взаимопонимание между судебными органами и повышает эффективность совместных усилий по обеспечению принципов верховенства законов", — сказал Утембаев.

Подробнее слушайте в нашем подкасте.